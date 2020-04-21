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Пандемия коронавируса нового типа

Еврокомиссар считает, что границы Шенгенской зоны скорее всего останутся закрытыми до лета

Тьерри Бретон не исключил, что после окончания пандемии могут быть "введены дополнительные ограничения, которые необходимо будет соблюдать в течение нескольких месяцев"

ПАРИЖ, 21 апреля. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон не исключает, что в связи с пандемией коронавируса Европа может сохранить границы закрытыми до лета. Соответствующее заявление он сделал во вторник в эфире телеканала BFM.

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Отвечая на вопрос, будут ли границы Шенгенской зоны закрыты до лета, Бретон сказал: "Посмотрим. Но думаю, что это то, чего нужно ожидать".

Еврокомиссар отдельно остановился на вопросе передвижения внутри Шенгенской зоны. "Необходимо, чтобы все помнили, что мы находимся на континенте. Нужно уважать нашу географию и наши правила. Нельзя говорить о том, что все страны выйдут из режима самоизоляции в одно время", - подчеркнул он.

При этом Бретон не исключил, что после окончания пандемии могут быть "введены дополнительные ограничения, которые необходимо будет соблюдать в течение нескольких месяцев".

Ограничения из-за пандемии

В середине марта президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в целях борьбы с распространением нового коронавируса границы Шенгенской зоны будут закрыты на 30 дней. Он пояснил, что поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом на этот срок приостанавливаются. 17 марта главы государств и правительств Евросоюза утвердили закрытие внешних границ сообщества на месяц.

13 апреля во время очередного телевизионного обращения к нации французский лидер сообщил, что границы Франции с неевропейскими государствами останутся закрытыми и после 11 мая - нового срока, до которого действует режим самоизоляции в стране.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.

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Пандемия коронавируса нового типа
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