{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Телеведущего Александра Васильева выписали из больницы в Коммунарке

Там он проходил лечение от двусторонней пневмонии

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Историка моды, известного телеведущего Александра Васильева, выписали из больницы в Коммунарке после лечения от двусторонней пневмонии.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Ранее сообщалось, что его тест на коронавирус оказался отрицательным.

"Я уже дома", - сообщил Васильев во вторник ТАСС.

Телеведущий ранее говорил агентству , что 5 апреля у него появился кашель, постепенно поднималась температура. Васильев лечился чаем, лимоном, имбирем, содой, настойкой женьшеня. Позже вызвали скорую, сделали тест, Васильева увезли в больницу в Коммунарку, где в результате сканирования легких обнаружили двустороннее воспаление. Говоря о госпитализации в Коммунарке, телеведущий высоко оценил работу врачей, медицинского персонала и условия.

Васильев - известный театральный художник, дизайнер интерьеров, а также искусствовед и историк моды. С 2008 года он ведет передачу "Модный приговор".

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Кремле пока не видели петицию о переносе дня окончания Второй мировой войны
Организация "Матери Беслана" разместила обращение к президенту с просьбой не переносить указанную дату на 3 сентября - на день памяти жертв теракта в Беслане
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС