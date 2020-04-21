МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Историка моды, известного телеведущего Александра Васильева, выписали из больницы в Коммунарке после лечения от двусторонней пневмонии.

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Ранее сообщалось, что его тест на коронавирус оказался отрицательным.

"Я уже дома", - сообщил Васильев во вторник ТАСС.

Телеведущий ранее говорил агентству , что 5 апреля у него появился кашель, постепенно поднималась температура. Васильев лечился чаем, лимоном, имбирем, содой, настойкой женьшеня. Позже вызвали скорую, сделали тест, Васильева увезли в больницу в Коммунарку, где в результате сканирования легких обнаружили двустороннее воспаление. Говоря о госпитализации в Коммунарке, телеведущий высоко оценил работу врачей, медицинского персонала и условия.

Васильев - известный театральный художник, дизайнер интерьеров, а также искусствовед и историк моды. С 2008 года он ведет передачу "Модный приговор".