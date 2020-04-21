В России число случаев заражения коронавирусом превысило 50 тыс.

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России во вторник превысило 50 тыс., следует из данных от федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

За сутки было выявлено еще 5 642 заразившихся. Прирост составил почти 12%, что выше показателя понедельника (чуть менее 10%), но значительно ниже среднего прироста за последние недели.

Общее количество инфицированных достигло 52 763. Сейчас на каждые 100 тыс. жителей России приходится почти 36 случаев заражения, по этому показателю она занимает 24-е место среди 30 государств с наибольшим числом заразившихся - ниже Румынии.

Всего в России провели уже 2,14 млн тестов на коронавирус - это вторая позиция в мире после Соединенных Штатов (более 4 млн, по данным Университета Джонса Хопкинса). Положительный результат дали почти 2,5% исследований, эта доля в последние дни стабильно растет.

Представители властей и специалисты все чаще говорят о близости пика распространения инфекции, после которого наступит период так называемого плато, когда число выявляемых за сутки случаев прекратит расти и станет стабильным. По словам руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, этот момент может наступить уже в конце этой или начале следующей недели. В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора говорят о начале мая, но допускают выход на плато и в апреле.

Больше случаев, меньше симптомов

Как подчеркнули в оперативном штабе, у 45,5% выявленных за сутки пациентов нет никаких клинических проявлений (в понедельник их было 45,3%). Скворцова подчеркивала, что, несмотря на увеличение общего числа заразившихся, количество тяжелых случаев больше не растет.

Она также отметила, что такая динамика свидетельствует о том, что коронавирус лучше выявляется, а сокращение доли тяжелых случаев - это "хороший прогностический признак".

Это косвенно подтверждается сравнительно низким уровнем смертности - по состоянию на утро вторника из-за коронавируса в России умерли в общей сложности 456 человек (0,86% инфицированных). За минувшие сутки летальных исходов стало больше на 51. В других странах с сопоставимым уровнем заболеваемости условный показатель смертности заметно выше.

Число вылечившихся в России уверенно растет - за сутки здоровыми признали еще 427 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус. В Москве, в частности, их впервые оказалось больше двухсот - 219, а общее количество достигло 2 057. Всего в стране выздоровели уже 3 873 пациента с коронавирусом - 7,34% инфицированных.

Ситуация по регионам

В Москве за сутки подтвердили 3 083 случая заражения. Их общее количество выросло на 11,7%, до 29 433. Доля столицы в общероссийской статистике незначительно уменьшилась - с 55,9% до 55,8%.

В Подмосковье коронавирус нашли еще у 718 человек - в абсолютном выражении прирост стал рекордным (в относительном он составил 13,7%, примерно на уровне предыдущих дней). Сейчас в регионе 5 959 инфицированных - 11,3% всех случаев в России.

За пределами Москвы и области выявили 1 841 случай заражения (рост на 11,85%, до 17 371). Во всех регионах - лидерах по количеству инфицированных прирост оказался сравнительно небольшим.

Так, в Санкт-Петербурге число случаев возросло до 1 973 (на 127 больше, чем днем ранее). При этом в городе выздоровели уже 280 пациентов - 14,2% заразившихся, что гораздо выше, чем по России в целом. В Нижегородской области коронавирус подтвердили у 101 человека (всего 860, 1,6% случаев в стране), в Республике Коми - только у 16 (с начала вспышки - 507, 0,94%).

Вместе с тем постепенно растет число инфицированных в других регионах. Так, в Мурманской области их количество за семь дней возросло более чем втрое - с 128 до 435, а в Тульской - в 4,5 раза, с 85 до 384. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, регионы в целом отстают от Москвы и Подмосковья по темпам распространения коронавируса на две-три недели.