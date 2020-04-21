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Минюст предложил не повышать большую часть штрафов в проекте нового КоАП

В ведомстве сообщили, что размеры административных штрафов в основном сохранятся в пределах, установленных действующим кодексом
Здание Министерства юстиции РФ Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Здание Министерства юстиции РФ
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Минюст РФ отказался от повышения размеров большей части административных штрафов в новом КоАП, который может вступить в силу в следующем году. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста, такое предложение было поддержано на проведенном министром юстиции Константином Чуйченко совещании в формате видеоконференции по проектам будущих КоАП и процессуального кодекса об административных правонарушениях.

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"Во избежание роста административной нагрузки на граждан и бизнес Минюстом России при подготовке проекта нового КоАП предложено размеры административных штрафов в основном сохранить в пределах, установленных действующим Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях", - сообщили в Минюсте. Это предложение было поддержано.

В совещании приняли участие представители Госдумы и Совета Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Генпрокуратуры, правительства Москвы и общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Штрафы за нарушения в сфере благоустройства

Штрафы за нарушения в сфере благоустройства территорий и создания комфортной городской среды закрепят на федеральном уровне в новом КоАП.

"На совещании были поддержаны предложения закрепить в КоАП составы административных правонарушений в области благоустройства территорий и создания комфортной городской среды", - сообщили в Минюсте. С такой инициативой выступила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

Она обосновала это тем, что формирование комфортной городской среды является серьезным расходным обязательством федерального бюджета, в связи с чем можно обоснованно говорить о необходимости административно-правовой защиты соответствующей группы правоотношений на федеральном уровне, закрепить в КоАП составы административных правонарушений в данной сфере и установить единые на всей территории страны санкции.

Теги
РоссияЧуйченко, Константин Анатольевич
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