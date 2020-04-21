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Пандемия коронавируса нового типа

Испанский министр, инфицированная коронавирусом, вылечилась спустя более чем месяц

Ранее заболевание выявили еще у двух членов правительства Испании, которые также уже вылечились

МАДРИД, 21 апреля. /ТАСС/. Министр по равноправию Испании Ирене Монтеро вылечилась от заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом глава ведомства сообщила во вторник в Twitter.

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"Выздоровела от COVID-19 и рада завершить изоляцию", - написала она. О том, что Монтеро заразилась коронавирусом, было объявлено 12 марта.

Ранее заболевание было выявлено еще у двух членов правительства Испании, которые также уже вылечились.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве было выявлено более 200 тыс. случаев заражения коронавирусом, 20 852 пациента умерли. С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
ИспанияПандемия коронавируса нового типа
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