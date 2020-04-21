В Испании за сутки от коронавируса умерли 430 человек

МАДРИД, 21 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 204 178 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщил во вторник Минздрав королевства.

В ведомстве уточнили, что 21 282 человека умерли, 82 514 пациентов выздоровели. Таким образом, за 24 часа число инфицированных выросло на 3 968. Кроме того, за сутки из-за коронавируса в Испании умерли 430 человек. Антирекорд был зафиксирован в стране 1 апреля - тогда жертвами эпидемии стали 950 пациентов.

Первый случай коронавируса в Испании был выявлен 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

Как ожидается, во вторник Совет министров Испании продлит действие режима до 9 мая включительно, в среду это решение должен одобрить Конгресс депутатов (нижняя палата парламента). Премьер-министр Педро Санчес объявил, что с 27 апреля будет сделано послабление в отношении детей, чтобы они могли выходить на улицу.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.