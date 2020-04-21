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Пандемия коронавируса нового типа
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Примерно у 100 журналистов в России выявили коронавирус

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил также, что около 500 журналистов находятся на карантине или самоизоляции

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Примерно у сотни журналистов диагностирован коронавирус, около 500 находятся на карантине или самоизоляции. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

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"Журналисты также относятся к зоне риска. Мы внимательно следим за тем, что происходит с нашими коллегами. По тем сводкам, которые есть у нас, около сотни журналистов на сегодняшний день имеют диагноз "коронавирусная инфекция". Около 500 человек находятся на карантине и самоизоляции. К сожалению, в Москве недавно был первый случай смерти одного из журналистов", - сказал Волин.

По его словам, ситуация с коронавирусом сильно влияет на отрасль - меняются форматы теле- и радиовещания. "Новости все больше и больше замещают развлекательные программы. Новостные форматы оказались крайне востребованными и используемыми", - добавил Волин.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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