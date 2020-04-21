В Ульяновске подстанция скорой помощи закрыта на карантин из-за коронавируса

УЛЬЯНОВСК, 21 апреля. /ТАСС/. Карантин введен на подстанции скорой медицинской помощи №4 в Ульяновске в связи с подтверждением коронавируса у одной из сотрудниц. Женщина не работала на выездах и занималась оформлением допуска водителей к работе, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В Ульяновской области подтверждено 187 случаев коронавируса. После выздоровления из медучреждений выписано три человека, умерли два пациента с подтвержденным коронавирусом и один с подозрением на инфекцию.

"Подстанция №4 закрыта на карантин после выявления коронавируса у одной из сотрудниц. Женщина осуществляла допуск водителей автомобилей скорой помощи к работе и не выезжала на вызовы к пациентам. На подстанции взяты под наблюдение все сотрудники - это 38 водителей и 58 медработников", - сказала собеседница агентства.

По информации министерства здравоохранения региона, 15 апреля сотрудница подстанции на работе почувствовала себя плохо. После этого она была обследована и госпитализирована в Центральную городскую клиническую больницу в Ульяновске. У фельдшера был взят тест на коронавирус, который показал положительный результат.

На данный момент определен круг лиц, контактировавших с фельдшером. Все сотрудники из их числа находятся под медицинским наблюдением. Сейчас контактные лица ожидают результатов анализов. "Что касается работников подстанции №4, то на сегодняшний день была исследована половина сотрудников, из них у всех результаты показали отсутствие коронавирусной инфекции", - рассказала журналистам директор Научно-исследовательского центра фундаментальных и прикладных проблем биоэкологии и биотехнологии Ульяновского государственного педагогического университета Елена Антонова.