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Пандемия коронавируса нового типа

В Германии не исключают второй волны распространения коронавируса

Замруководителя института вирусологии имени Роберта Коха Ларс Шааде отметил, что угроза второй волны в случае ослабления мер "велика"

БЕРЛИН, 21 апреля. /ТАСС/. Специалисты берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) не исключают того, что может произойти вторая волна распространения коронавируса в случае ослабления мер по борьбе с пандемией. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Берлине замруководителя института Ларс Шааде.

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"Чем менее разумно или чем меньше мы будем препятствовать распространению вируса, тем скорее вирус вернется к своему изначальному числу репродукции (базовому коэффициенту репродукции (R0) - прим. ТАСС). Оно находится на уровне 2-3", - отметил Шааде. "Если мы будем вести себя так, как будто ничего не происходит, то снова произойдет вспышка", - предупредил он, высказав мнение, что угроза второй волны в случае ослабления мер "велика".

"Пройдет много месяцев, прежде чем у нас снова будет ситуация, которая позволит нам вернуться к привычной жизни", - считает Шааде. Он отметил, что в последние дни "последовательно растет число смертельных случаев". По его словам, это связано со вспышками заражения в домах престарелых. "60% скончавшихся было 70 лет и более", - сообщил эксперт.

Шааде также отметил, что при развитии тяжелой формы заболевания могут быть поражены не только легкие, но и другие органы человека, например сердце и почки. "Это сведения, которые нужно систематически собирать, чтобы продолжать исследование болезни", - сказал он.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран мира и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. По оценке Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), в Германии заразились 143 457 человек, умерли 4 598.

Теги
ГерманияПандемия коронавируса нового типа
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