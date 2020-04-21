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В Приамурье с 24 апреля ношение масок в общественных местах будет обязательным

Нарушителей режима ношения масок могут привлечь к административной ответственности

ТАСС, 21 апреля. Ношение масок в общественных местах станет обязательным в Амурской области с 24 апреля. Такое решение принято во вторник на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства региона.

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В Амурской области выявлено 20 случаев новой коронавирусной инфекции, четыре из которых завершились выздоровлением, 16 - продолжают получать лечение. Общее количество контактных лиц с заболевшими - 192 человека. Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

"Решение принято сегодня в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции под руководством губернатора области Василия Орлова. Согласно распоряжению губернатора № 75-р от 21 апреля 2020 года, с 24 апреля будет запрещен вход и нахождение в объектах розничной торговли, услуг и общественном транспорте без средств индивидуальной защиты (масок или респираторов)", - говорится в сообщении.

За нарушение режима ношения масок в общественном транспорте, объектах торговли и услуг граждане могут быть привлечены к административной ответственности. По словам главного санитарного врача области Ольги Кургановой, такую меру поддерживают и жители Приамурья.

"Управление Роспотребнадзора совместно с правоохранительными органами продолжает и проверки соблюдения режима самоизоляции, порядка 3000 человек находится на самоизоляции. По итогам которых можно сказать, что более 98% граждан соблюдают режим самоизоляции, более 97% положительно отозвались о такой мере профилактики", - цитирует Курганову пресс-служба.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52763 случая заражения, выздоровели 3873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАмурская область
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