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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы считают преждевременным обсуждать смягчение ограничительных мер

Первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк считает, что снимать ограничения раньше 30 апреля не стоит

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Снятие ограничительных мер, введенных в Москве из-за коронавируса, до 30 апреля обсуждать преждевременно. Об этом сообщил во вторник первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк в эфире радио "Эхо Москвы".

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"Давайте дождемся 30 апреля, когда будет информация о заболевших и выздоровевших. Сейчас пока рано обсуждать тему смягчения мер ограничения", - сказал Немерюк.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

Позже Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков стало обязательным. Также мэр сообщил в своем блоге, что с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. 

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Пандемия коронавируса нового типа
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