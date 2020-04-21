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Пандемия коронавируса нового типа
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Песков: Путин не принимал решений после общения с экспертами по борьбе с коронавирусом

Пресс-секретарь российского лидера при этом отметил, что на совещании у президента 20 апреля звучали различные точки зрения, и подчеркнул, что "все они учитываются"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не принимал решений по особенностям режима, необходимого для дальнейшей борьбы с коронавирусом, по итогам общения с экспертами в понедельник.

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"Каких-то конкретных решений вчера не принималось", - сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля, говоря о необходимости предпринимаемых сейчас мер, в том числе самоизоляции, заметил, что "это не означает, что руководство не думает о том моменте, когда начнется постепенный выход из этого режима". Он напомнил, что на совещании у Путина в понедельник звучали различные точки зрения на этот счет, и подчеркнул, что "все они учитываются".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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