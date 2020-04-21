Песков заявил, что акция протеста во Владикавказе была незаконной

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Акция протеста во Владикавказе против режима самоизоляции была незаконной. На это указал во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В любом случае, эта акция была незаконной", - сказал Песков.

Он также обратил внимание, что эти протесты могут иметь негативные последствия с эпидемиологической точки зрения. "Все-таки люди собрались вместе, явно не соблюдая никаких социальных дистанций. В этом плане это может через какое-то количество дней иметь негативные последствия. Это очевидно для всех", - указал пресс-секретарь президента России.