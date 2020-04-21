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Пандемия коронавируса нового типа
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Минкомсвязь не видит необходимости в сохранении цифровых пропусков после пандемии

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ не видит необходимости в сохранении цифровых пропусков после окончания пандемии. Об этом замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил на пресс-конференции во вторник.

"Я никакой необходимости в сохранении цифровых пропусков после пандемии не вижу. Задача не в том, чтобы всех переписать, задача в том, чтобы минимизировать количество праздно шатающихся по улице людей, которые могут выступать источником заражения для других. И самих праздношатающихся тоже жалко, потому что их могут заразить", - сказал он.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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