У 90% рабочих с коронавирусом в очаге заражения под Мурманском нет симптомов

МУРМАНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Клинические признаки коронавируса отсутствуют у 90% рабочих с выявленной инфекцией из очага заражения в Белокаменке под Мурманском. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис в эфире канала "Россия-24" .

Компания "Новатэк" и ее подрядные организации возводят в Белокаменке Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС).

"На большом промышленном проекте в Белокаменке у нас сейчас главный очаг заболевания. <…> Пока ни больных средней тяжести, ни тяжелых больных в этом очаге нет. Более того, более 90% тех людей, у которых выявлен благодаря тестированию коронавирус, вообще не имеет никаких клинических признаков", - сказал Чибис.

Губернатор отметил, что для ликвидации очага власти региона совместно с компанией "Новатэк" и ее подрядными организациями проводят массовое тестирование рабочих и обеспечивают их изоляцию. "Мы очень четко с компанией "Новатэк", с подрядчиками, которые там есть, - заболевшие как раз у подрядчиков - отрабатываем весь набор мероприятий, связанных с купированием этого очага", - сказал Чибис.

По информации подрядной организации "Велесстрой", среди рабочих которой выявлен очаг заражения, на территории строительства проекта ЦСКМС созданы собственные помещения (зоны карантина), где размещают вновь прибывших сотрудников, приезжие проходят тестирование.

"У сотрудников с положительным результатом на коронавирус болезнь проходит бессимптомно, часть из них направлены в больницу в Мурманск, часть - в санатории, недалеко от строительного объекта и отдельные общежития на проекте", - сообщили в "Велесстрое".

Противодействие коронавирусу

Глава региона напомнил, что для стабилизации ситуации недалеко от строительной площадки рядом с Белокаменкой развернут мобильный госпиталь с возможностью диагностики и лечения рабочих, он оснащен всем необходимым оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, рентген-аппаратом и компьютерным томографом. Ранее сообщалось, что компания "Новатэк" приобрела и обеспечила поставку 15 тысяч защитных костюмов для медиков региона. На объекте компании вахтовым методом работают 11 000 человек, из них на площадке строительного подрядчика - ООО "Велесстрой", где выявлен очаг заражения, - 4 600 человек. Среди них проведено тестирование более 2 000 человек.