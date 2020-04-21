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В ставропольском селе в 2020 году построят детский сад за 136 млн рублей

В двухэтажном здании появятся залы для физкультурных и музыкальных занятий, кабинеты психолога и логопеда, а также комната психологической разгрузки

ПЯТИГОРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Новый детский сад в селе Покойном Ставропольского края построят по национальному проекту "Демография" в 2020 году, сообщили во вторник в пресс-службе министерства строительства и архитектуры региона.

"Более 136 млн рублей, выделенных в рамках реализации национального проекта "Демография", были направлены на строительство детского сада в селе Покойном. Новый детский сад сможет вместить 90 детей. Общая площадь двухэтажного здания - около 3 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, детский сад оборудуют залами для физкультурных и музыкальных занятий, кабинетами психолога и логопеда, а также для детей появится комната психологической разгрузки. Кроме того, свыше 1,6 тыс. кв. м территории дошкольного учреждения будут озеленены и благоустроены.

"Проектным решением предусмотрено строительство собственной блочной котельной, благодаря которой температуру воздуха в помещениях ДОУ можно будет регулировать самостоятельно. Строительные работы планируем завершить летом текущего года", - приводятся в сообщении слова министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерия Савченко.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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