В проектах новых КоАП предусмотрят реабилитацию незаконно привлеченных к наказанию

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Новые кодексы об административных правонарушениях будут предусматривать реабилитацию лиц, необоснованно привлеченных к наказанию. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста, такое предложение было поддержано на проведенном министром юстиции Константином Чуйченко в формате видеоконференции совещании по проектам будущих КоАП и процессуального кодекса об административных правонарушениях.

Институт реабилитации предлагается закрепить в разработанном проекте процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях. "В настоящее время в КоАП урегулирован только вопрос о возмещении вреда, причиненного незаконным применением мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении (ч. 2 с. 27.1). Вместе с тем вопросы компенсации вреда, причиненного незаконным привлечением лица к административной ответственности, в том числе морального вреда физическому лицу, вреда деловой репутации юридического лица, в действующем КоАП не рассматриваются, равно как не закреплен в нем и порядок восстановления прав и свобод гражданина, незаконно (необоснованно) подвергнутого административному наказанию", - пояснили в Минюсте. На совещании принято решение включить соответствующие положения в проект процессуального КоАП.

Кроме того, предлагается проработать вопрос усиления института состязательности сторон при производстве по делам об административных правонарушениях.