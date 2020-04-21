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В проектах новых КоАП предусмотрят реабилитацию незаконно привлеченных к наказанию

В Минюсте сообщили, что также предлагается проработать вопрос усиления института состязательности сторон при производстве по делам об административных правонарушениях

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Новые кодексы об административных правонарушениях будут предусматривать реабилитацию лиц, необоснованно привлеченных к наказанию. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста, такое предложение было поддержано на проведенном министром юстиции Константином Чуйченко в формате видеоконференции совещании по проектам будущих КоАП и процессуального кодекса об административных правонарушениях.

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Институт реабилитации предлагается закрепить в разработанном проекте процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях. "В настоящее время в КоАП урегулирован только вопрос о возмещении вреда, причиненного незаконным применением мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении (ч. 2 с. 27.1). Вместе с тем вопросы компенсации вреда, причиненного незаконным привлечением лица к административной ответственности, в том числе морального вреда физическому лицу, вреда деловой репутации юридического лица, в действующем КоАП не рассматриваются, равно как не закреплен в нем и порядок восстановления прав и свобод гражданина, незаконно (необоснованно) подвергнутого административному наказанию", - пояснили в Минюсте. На совещании принято решение включить соответствующие положения в проект процессуального КоАП.

Кроме того, предлагается проработать вопрос усиления института состязательности сторон при производстве по делам об административных правонарушениях.

Теги
РоссияЧуйченко, Константин Анатольевич
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