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В Кремле пока не видели петицию о переносе дня окончания Второй мировой войны

Организация "Матери Беслана" разместила обращение к президенту с просьбой не переносить указанную дату на 3 сентября - на день памяти жертв теракта в Беслане

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ознакомился с петицией организации "Матери Беслана" в адрес главы государства Владимира Путина с просьбой не переносить со 2 на 3 сентября празднование Дня окончания Второй мировой войны.

"Я пока не видел этого обращения, не могу ничего сказать", - заявил он журналистам. Представитель Кремля также затруднился ответить, какова позиция президента по этому вопросу.

Ранее организация "Матери Беслана" разместила обращение к Путину с просьбой не переносить указанную памятную дату. В петиции отмечается, что "праздничный день воинской славы невозможно совместить с памятным Днем солидарности в борьбе с терроризмом [законодательно установлен в 2005 году и связан с событиями в Беслане 1-3 сентября 2004 года] из-за морально-этических соображений и по причине искажения исторического факта".

Закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Совет Федерации на заседании 17 апреля одобрил закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны. После принятия этого закона Госдумой против переноса выступили в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Председатель СПЧ Валерий Фадеев обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой учесть позицию совета о недопустимости празднования Дня окончания Второй мировой войны 3 сентября в день памяти жертв теракта в Беслане.

Матвиенко заявляла журналистам, что считает избыточной шумиху вокруг данного закона. По ее словам, он восстанавливает историческую справедливость и не предполагает каких-либо праздничных мероприятий в эту дату.

Победа СССР над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны, более 300 тыс. граждан СССР были награждены орденами и медалям по итогам войны с Японией, отмечают авторы инициативы. Кроме того, напоминают они, 3 сентября был днем всенародного торжества и во времена Советского Союза. Указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией был принят президиумом Верховного Совета СССР.

Новые нормы направлены на "укрепление исторических основ и патриотических традиций, сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечение достойной памяти погибших при защите Отечества", отмечается в сопроводительных документах.

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Путин, Владимир ВладимировичМатвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичФадеев, Валерий Александрович
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