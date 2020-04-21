В Хабаровском крае переобучат более 200 врачей для лечения пациентов с коронавирусом

ХАБАРОВСК, 21 апреля. /ТАСС/. Штат специалистов, которые смогут оказывать помощь пациентам с коронавирусом, расширят в Хабаровском крае за счет переобучения более чем 200 врачей. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Ранее в апреле президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть перепрофилирование врачей других специальностей, а также привлечение преподавателей и учащихся медвузов к борьбе с коронавирусной инфекцией.

"В Хабаровском крае расширяют штат узких специалистов, которые могут быть задействованы при лечении пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. С 10 апреля на переобучение отправлены 202 врача. Уже со следующей недели в больницы выйдут работать специалисты, подготовленные для оказания медицинской помощи по пульмонологии, инфекционным болезням, реанимации, а также персонал, который может оказывать помощь при проведении искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на замначальника управления минздрава края Виталия Петрищева сообщается, что в крае никогда не было такого количества пациентов, которым нужна специализированная помощь и ускоренное переобучение врачей. "Из 202 медиков после переподготовки у нас будет 112 инфекционистов, 21 пульмонолог. Отдельно готовим 196 медицинских сестер-анестезистов. Все специалисты отправятся работать в больницы, где у нас сейчас лечатся пациенты с COVID-19", - приводятся в сообщении слова Петрищева.

Отмечается, что переобучиться могут не все врачи, а только те, чья специализация изначально подходит для перепрофилирования. К примеру, пульмонологию могут освоить терапевты, кардиологи, врачи общей практики. Получить допуск на проведение реанимационных мероприятия имеют право хирурги, эндоскописты, остальные врачи хирургического профиля. Все они должны пройти обучение на базе одного из федеральных вузов. В случае Хабаровского края это Дальневосточный государственный медицинский университет.

Новые специалисты приступят к работе уже с 28 апреля. Им сделают надбавки к заработной плате за работу с пациентами, у которых подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. По федеральной линии дополнительные выплаты получат врачи, средние и младшие специалисты стационаров и скорой помощи. Для других категорий, не попавших в федеральный список, по решению губернатора края также будут произведены доплаты, но из краевого бюджета. Сейчас категории таких сотрудников и порядок выплат формируются. В Хабаровском крае нарастающим итогом в регионе зарегистрировано 243 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.