В Крыму создадут турмаршруты к 100-летию окончания Гражданской войны

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма к 100-летию окончания Гражданской войны в России разработают в республике туристические маршруты, посвященные исходу Белой армии и Черноморского флота, соответствующее распоряжение принято на заседании крымского правительства.

"Разработка и презентация туристических маршрутов по историческим и памятным местам, связанным с исходом Русской армии и Черноморского флота из Крыма", - говорится в тесте распоряжения.

Ответственным за реализацию определено Министерство курортов и туризма Республики Крым. Также в ноябре на ялтинской набережной запланировано проведение реконструкции исхода Белой армии и казачества под руководством барона Врангеля из Ялты, молебен и возложение цветов на месте массовых расстрелов времен Гражданской войны. В республике ожидается проведение круглых столов и международной научно-практической конференции, книжных выставок, архивно-краеведческих чтений, виртуальной выставки документов.

"Необходимо создать все условия для всестороннего изучения трагедии братоубийственной войны с тем, чтобы объективно и беспристрастно вспомнить обо всех участниках событий…все мероприятия мы запланировали на ноябрь-декабрь с привлечением общественности", - сообщила на заседании министр культуры республики Арина Новосельская.

Осенью 1920 года из портов Крыма ушли около 150 кораблей и судов, на которых находились до 146 тысяч человек, не считая экипажей. Это были офицеры армии Врангеля, члены их семей и сочувствующие Белой армии. Последние корабли русской эскадры уходили с Графской пристани Севастополя на север Африки. Крымскую эвакуацию в ряде источников называют Русским исходом.