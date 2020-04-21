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Пандемия коронавируса нового типа
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Роспотребнадзор рекомендовал магазинам не давать покупателям самим взвешивать продукты

В ведомстве также отметили, что один и тот же человек не должен заниматься и выдачей товаров, и принятием оплаты за них
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендует предприятиям торговли исключить для покупателей опцию взвешивать продукты самостоятельно - товары следует продавать уже в упакованном виде. Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных во вторник на сайте ведомства.

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"Исключить возможность покупателям проводить самостоятельно навеску продуктов питания, реализацию товаров осуществлять в упакованном виде", - говорится в документе.

Кроме того, один и тот же человек не должен заниматься и выдачей товаров, и принятием оплаты за них. При этом оба действия должны проводиться в одноразовых перчатках. Руководству организаций торговли также следует разделить всех работников по участкам, отделам и сменам, чтобы минимизировать их контакты из-за возможности распространения коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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