Президент Сербии поблагодарил российских специалистов за помощь в борьбе с коронавирусом

БЕЛГРАД, 21 апреля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил российских специалистов за помощь в борьбе с коронавирусом. Слова благодарности он произнес во вторник во время осмотра работ на железнодорожном участке Стара-Пазова - Нови-Сад железной дороги Белград - Будапешт, который строит российская компания "РЖД Интернешнл" (дочерняя структура РЖД).

Вучич сообщил, что в ближайшее время примет российских врачей, прибывших в Сербию для оказания помощи в борьбе с эпидемией. "Российские специалисты продезинфицировали десятки наших больниц, работали с раннего утра до позднего вечера, борясь за своих сербских друзей. Мы бескрайне им благодарны и мы еще раз благодарим президента России Владимира Путина", - заявил сербский лидер.

В настоящий момент в Сербии коронавирусом инфицированы 6 630 человек, количество летальных исходов увеличилось до 126. Сербия полностью закрыла границы, в стране действует чрезвычайное положение и комендантский час. Отменены парламентские выборы, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение.

Ранее Сербия запросила помощь в борьбе с эпидемией у Российской Федерации. 3-4 апреля самолеты ВКС РФ доставили в Сербию российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники. Российские специалисты задействованы в столице и ряде городов страны, они провели дезинфекцию сотен тысяч квадратных метров в ведущих медицинских центрах, а также оказали медпомощь десяткам больных по всей стране.

Крупнейший железнодорожный проект в Европе

Вучич назвал железнодорожный участок Стара-Пазова - Нови-Сад железной дороги Белград - Будапешт самым крупным железнодорожным проектом в Европе.

"Это величественная стройка является символом всеобщего прогресса Сербии. Работы на участке виадука "Чортановци" представляют собой самую большую железнодорожную стройку во всей Европе", - цитирует президента его пресс-служба.

В настоящий момент в Сербии "РЖД Интернешнл" строит новую железную дорогу на участке между городами Стара-Пазова - Нови-Сад, по которой поезда будут двигаться со скоростью до 200 км/ч. Также идет строительство путепровода через Дунай и тоннеля "Чортановци".

В марте 2012 года "Российские железные дороги" (РЖД) и "Железные дороги Сербии" (Zeleznice Srbije) заключили соглашение о строительстве и реконструкции в Сербии четырех железнодорожных линий общей протяженностью 400 км. В мае 2013 года компании "РЖД интернэшнл" и ЖДС подписали контракт на выполнение работ по строительству железнодорожной инфраструктуры (работы начались в марте 2014 года) на сумму более $940 млн ($800 млн из них в счет российского государственного кредита).

В январе 2018 года "РЖД Интернешнл" и компания "Инфраструктура железных дорог Сербии" подписали транспортное соглашение на €230 млн, включающее электротехнические работы на участке Стара-Пазова - Нови-Сад, которые планируется закончить в конце 2021 года. Соглашение также подразумевает строительство диспетчерского центра по управлению движением поездов в республике.