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Минюст сможет оспаривать в суде нормативные акты субъектов России

Сделать это можно будет при выявлении несоответствия одного акта другому, имеющему большую юридическую силу, или если же решение региональных властей или муниципалитета нарушило права, свободы и законные интересы граждан

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство во вторник внесло в Госдуму законопроект, который наделяет Министерство юстиции РФ правом оспаривать в суде нормативный правовой акт субъекта РФ, устав или муниципальный акт в случае их несоответствия правовым нормам. Текст опубликован в думской электронной базе.

Поправки предлагается внести в Кодекс административного судопроизводства РФ. Согласно пояснительным материалам, разработчики считают нужным расширить состав органов власти, обладающих правом оспаривать положения нормативных правовых актов субъектов РФ, уставов муниципальных образований и правовых актов о внесении в эти уставы изменений.

В связи с этим законопроект наделяет Минюст "правом обратиться в суд с административным исковым заявлением о признании нормативного правового акта субъекта РФ, устава и муниципального акта не действующими" полностью или частично. Сделать это можно будет в том случае, если по результатам проведения правовой экспертизы было выявлено несоответствие данного акта другому акту, имеющему большую юридическую силу, или если же решение региональных властей или муниципалитета нарушило права, свободы и законные интересы граждан.

На данный момент с таким исковым заявлением в суд могут обратиться граждане и организации, полагающие, что их права нарушены, а также прокурор, президент РФ, кабмин, а на региональном уровне - заксобрание или высшее должностное лицо субъекта РФ, на местном уровне - орган местного самоуправления, глава муниципального образования. Как отмечают разработчики законопроекта в пояснительных материалах, сейчас на Минюст возложены задачи по контролю за законностью правовых актов субъектов РФ посредством проведения правовых экспертиз, однако министерство "не обладает достаточным объемом прав для эффективного и оперативного реагирования на выявленные нарушения". В случае выявления нарушений Минюсту приходится направлять свои заключения в органы прокуратуры.

"Таким образом, принятие законопроекта будет способствовать более оперативному исключению из нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставов и муниципальных актов норм, противоречащих законодательству, что повысит гарантии защиты прав граждан и обеспечения интересов государства", - говорится в пояснительной записке.

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