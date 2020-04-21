Песков не знает о каких-либо оргвыводах после проблем с проверкой пропусков в Москве

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову неизвестно о каких-либо оргвыводах после ситуации со скоплением людей в столичном метро в первый день введения режима электронных пропусков.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Мне неизвестно о каких-то решениях на этот счет", - сказал Песков журналистам.

Он назвал произошедшее ненормальным, отметив, что "были экстренно приняты меры, чтобы выправить ситуацию".

С 15 апреля в Москве начал действовать режим пропусков для передвижений по городу. В этот день утром сотрудники полиции на входах в метро начали сплошную проверку пропусков, что привело на некоторых станциях к огромным очередям, у пассажиров не оказалось возможности для соблюдения дистанции в полтора метра. Также скопилось большое количество автомобилей на въездах в столицу.

В связи с этой ситуацией мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости перехода к автоматизированному контролю наличия цифровых пропусков при входе в метро. По данным на 16 апреля, станции метро уже работали без затруднений.