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Пандемия коронавируса нового типа

Посольство РФ в Таиланде проверяет информацию о живших возле пещеры россиянах

В российском диппредставительстве отметили, что не получали полицейский отчет с копиями паспортов

БАНГКОК, 21 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ в Таиланде проверяет появившуюся в СМИ информацию о проживавших возле одной из пещер в провинции Краби российских туристах. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщили в российском диппредставительстве.

"Появившаяся в СМИ информация о живших возле пещеры российских туристах в настоящее время проверяется посольством, - рассказал собеседник агентства. - Обычно при задержании россиян, в диппредставаительство направляется полицейский отчет с копиями их паспортов, после чего информация берется в проработку". "Пока по этой теме нам ничего не поступало", - добавил он.

Согласно данным ряда таиландских СМИ, в полицию Краби поступила информация от местных жителей о том, что двое иностранцев - мужчина и женщина в возрасте около 30 лет, разбили палатку возле пещеры в бухте Тонсай и в течение недели проживали там. Российскую семейную пару, как оказалось впоследствии, пригласили в полицейский участок для проверки. Там они рассказали, что более двух месяцев назад приехали в Таиланд и, в частности, в марте обращались к полиции, чтобы заявить о пропаже беспилотника и видеокамер. Позже отель, где они проживали, закрылся из-за введенных ограничений и иностранцы остались без жилья, после чего они перебрались к пещере.

Россиян доставили в частную больницу, где обследование не выявило у них высокой температуры или других признаков заболевания. Затем путешественников отвезли и разместили в одном из четырех отелей Краби, которые остаются открытыми для застрявших в стране иностранных граждан, чтобы те могли переждать эпидемию, а также связаться с соответствующими посольствами, отмечается в публикации портала Sanuk.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 2,8 тыс., вылечились более 2,1 тыс. человек, умерли 48, в том числе один россиянин. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).

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ТаиландРоссияПандемия коронавируса нового типа
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