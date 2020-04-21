МГУ может провести дополнительные вступительные испытания в регионах, а не в вузе

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова может провести дополнительные вступительные испытания (ДВИ) не в вузе, а в нескольких регионах. При этом в качестве площадок для проведения экзамена рассматриваются аудитории для сдачи ЕГЭ, сообщил во вторник ректор университета Виктор Садовничий в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Мы очень боролись за ДВИ и не хотим его отменять, хотя есть такие мысли <...>. Пока наша позиция со сдвигом на эти две-три недели, - мы хотим провести в тех классах, которые приспособлены для ЕГЭ, там есть камеры, мы пошлем наших коллег. Но [проведем ДВИ] в отдельных регионах, пять-шесть регионов, где мы попробуем собрать", - сказал он.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. Кроме того, министерство ранее в целях профилактики коронавируса приняло решение перенести основные сроки ЕГЭ, экзамены начнутся с 8 июня.