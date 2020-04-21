Люк Бессон и Митио Каку примут участие в онлайн-форуме о последствиях коронавируса

УФА, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Башкирии совместно с Высшей школой экономики (ВШЭ) и Агентством стратегических инициатив (АСИ) проведут 28 апреля онлайн-форум "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии". Его участники обсудят последствия коронавируса, восстановление и развитие экономики, а также ее цифровизацию. Как написал во вторник глава республики Радий Хабиров на своей странице в соцсети "ВКонтакте" , в мероприятии примут участие спикеры из 25 стран мира, среди них продюсер Люк Бессон и бывший премьер-министр Швеции Фредрик Райнфельдт.

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"28 апреля, уже через неделю, участниками нашего мероприятия станут автор "Черного лебедя" [писатель] Нассим Талеб, физик Митио Каку, основатель FuturMap Параг Ханна, продюсер Люк Бессон, Фредрик Райнфельдт (премьер-министр Швеции в 2006-2014 годы) и другие не менее авторитетные спикеры из 25 стран мира. Все они выступят на организованном нами совместно с ВШЭ и АСИ первом международном онлайн-форуме "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии", - написал Хабиров.

Ожидается, что в обсуждении также примут участие ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, глава Крыма Сергей Аксенов, бизнес-омбудсмен Борис Титов. В ходе форума планируется выработать решения, которые позволят обеспечить рост и цифровизацию экономики региона. "В ходе форума вы узнаете о многочисленных инновациях, которые мы вынуждены были рассмотреть к применению в ходе борьбы с вирусом, а мы посоветуемся с нашими звездными гостями, что из инструментов цифровой эры нужно как можно скорее внедрить на постоянной основе уже "в мирное время", - написал глава региона.

В программе мероприятия предусмотрено 10 секций и два пленарных совещания. Регистрация на форум будет открыта 25 апреля.