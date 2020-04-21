Путин обсудит борьбу с COVID-19 с главами Приморья и Калининградской области

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции проведет встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент продолжает свою работу в Ново-Огарево. Сегодня день по большей части посвящен работе с регионами, в режиме видеоконференции Путин побеседует с Кожемяко (Приморский край) и с Алихановым (Калининградская область)", - сказал Песков.

По его словам, "в разговоре с главами регионов в эти дни и в это время у президента главным образом речь идет о том, какие меры, как эффективно и своевременно принимаются меры по созданию необходимых резервов для борьбы с коронавирусом, как обстоит эпидемиологическая ситуация в регионе". Затрагиваются также и другие всевозможные аспекты социально-экономического положения.

Песков также анонсировал несколько международных телефонных разговоров, которые запланированы в президентском графике. "Кроме того, сегодня несколько международных телефонных разговоров запланировано у президента. Мы сообщим, о чем были эти разговоры", - заключил Песков.