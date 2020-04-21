Главный внештатный эпидемиолог Ульяновской области заразилась коронавирусом

Всего в Ульяновской области подтверждено 187 случаев заражения. После выздоровления из медучреждений выписаны три человека, умерли два пациента с подтвержденным коронавирусом и один с подозрением на инфекцию.

"У нее подтвержден коронавирус, она доставлена в Центральную городскую клиническую больницу в Ульяновске. С пациентами она не контактировала", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что среди контактных лиц Сайфутдиновой были выявлены три врача. "У них взяты анализы, результаты все отрицательные. В субботу они уже выходят на работу после 14-дневной самоизоляции", - пояснила собеседница агентства.