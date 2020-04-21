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Главный внештатный эпидемиолог Ульяновской области заразилась коронавирусом

В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что среди лиц, которые контактировали с зараженной, были три врача

УЛЬЯНОВСК, 21 апреля. /ТАСС/. Главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Ульяновской области Фирдауса Сайфутдинова заразилась коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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Всего в Ульяновской области подтверждено 187 случаев заражения. После выздоровления из медучреждений выписаны три человека, умерли два пациента с подтвержденным коронавирусом и один с подозрением на инфекцию.

"У нее подтвержден коронавирус, она доставлена в Центральную городскую клиническую больницу в Ульяновске. С пациентами она не контактировала", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что среди контактных лиц Сайфутдиновой были выявлены три врача. "У них взяты анализы, результаты все отрицательные. В субботу они уже выходят на работу после 14-дневной самоизоляции", - пояснила собеседница агентства.

 

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