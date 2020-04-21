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Пандемия коронавируса нового типа

В Казани мужчину оштрафовали за фейк о сокрытии числа зараженных коронавирусом

Сумма штрафа составила 30 тыс. рублей

КАЗАНЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Полицейские привлекли жителя Казани к административной ответственности за распространение недостоверных данных о коронавирусе, мужчина сообщил якобы о сокрытии числа зараженных и умерших. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"27-летний казанец оставил фейковый комментарий на одной из страниц в социальных сетях. В сообщении говорится, что количество зараженных и умерших от коронавируса умышленно укрывается властями. По словам казанца, в социальных сетях люди пишут, что им диагностировали коронавирус и они лежат в инфекционной больнице. В районах якобы ставят неправильный диагноз", - сообщила она.

Постановлением мирового суда по Советскому району Казани мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ, его подвергли административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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