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Онлайн-уроки для школьников покажут в эфире телеканала ОТР с 27 апреля

Видеоуроки будут идти с 9 утра до 12 часов дня

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Видеоуроки для российских школьников начнут транслировать на телеканале "Общественное телевидение России" (ОТР) с 27 апреля. Об этом сообщил во вторник на онлайн пресс-конференции заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"С 27 апреля в стране начнется большой проект, который мы организовали вместе с Министерством просвещения Российской Федерации, в его подготовке лично принимал участие министр просвещения Сергей Кравцов, на "Общественном телевидении России" с 9 утра до 12 часов дня по будним дням будут идти учебные материалы видеоуроков, которые подготовлены по заказу Министерства просвещения Российской Федерации", - сказал он.

Волин уточнил, что видеоуроки будут, прежде всего, ориентированы на старшеклассников, которым предстоит сдавать экзамены. "Школьные уроки, которые прежде всего ориентируются на учеников 11-х и 9-х классов, прежде всего, конечно, 11-е [классы], где [предстоит] ЕГЭ", - отметил Волин.

Замминистра пояснил, что запускаемые уроки рассчитаны на школьников, у которых нет возможности заниматься за персональным компьютером или отсутствует качественный интернет. "Вне зоны интернета качественного у нас живет не так уж много людей, но наш подход всегда заключался в том, что у нас не может быть людей первого и второго сорта, и поэтому ценен каждый человек, и мы должны создать такие форматы, которые позволят охватить любого ученика", - подчеркнул замглавы ведомства.

Ранее Министерство просвещения в партнерстве с телекомпанией "Триколор" сообщало о запуске образовательного вещания "Моя школа в online" для подготовки школьников к ОГЭ и ЕГЭ. Планируется, что первое занятие по математике для девятых классов состоится 22 апреля.

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