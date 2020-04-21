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Пандемия коронавируса нового типа

ВС разъяснил порядок привлечения к уголовной ответственности за фейки о коронавирусе

В Верховном суде отметили, что нельзя привлекать к уголовной ответственности тех, кто распространял заведомо ложную информацию до 1 апреля 2020 года
Здание Верховного суда РФ Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Здание Верховного суда РФ
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Верховный суд России разъяснил, что нельзя привлекать к уголовной ответственности граждан, занимавшихся распространением недостоверной информации относительно коронавирусной инфекции, если они совершили свое противоправное деяние до 1 апреля 2020 года. Об этом говорится в документах, размещенных на сайте суда.

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"Лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации, указанной в диспозициях статьи 207.1 или статьи 207.2 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан" и "Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия"), если деяние совершено до вступления в силу Федерального закона от 1 апреля 2020 года, в том числе в случаях, когда общественно опасные последствия, предусмотренные статьей 207.2 УК РФ, наступили в период действия нового уголовного закона", - сказано в обзоре судебной практики по применению законодательства и мер по противодействию распространению в РФ коронавирусной инфекции.

В документе также подчеркивается, что если распространение заведомо ложной информации начало происходить до 1 апреля и продолжалось после него, то человека можно привлечь к уголовной ответственности только за те действия, которые были совершены начиная с 1 апреля 2020 года. "При этом обязательным условием ответственности по статье 207.2 УК РФ является наступление общественно опасных последствий, состоящих в причинной связи с такими действиями", - отмечается в обзоре судебной практики.

Разница между уголовной и административной ответственностью

В документе также уточняется, что фейки о ситуации с новой коронавирусной инфекцией становятся уголовно наказуемым деянием, если создают реальную общественную опасность.

Поясняя разницу между уголовной и административной ответственностью за распространение в СМИ или интернете заведомо недостоверной информации о коронавирусе под видом достоверных сведений, Верховный суд пояснил, что действия физического лица могут квалифицироваться по статье 207.1 УК РФ в случаях, когда распространение такой заведомо ложной информации - об обстоятельствах распространения новой инфекции, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты - с учетом условий, в которых оно осуществляется, цели и мотивов совершаемых действий (например, для того, чтобы спровоцировать панику среди населения, для нарушения правопорядка), представляет реальную общественную опасность и причиняет вред охраняемым уголовным законом отношениям в сфере обеспечения общественной безопасности".

Публичный характер распространения заведомо ложной информации "может проявляться не только в использовании для этого СМИ и информационно-телекоммуникационных сетей, но и путем выступления на собрании, митинге, распространения листовок, вывешивания плакатов и т. п.", пояснил Верховный суд.

Разница в применении административной ответственности по ч. ч. 10.1 и 10.2 ст. 13.15 КоАП РФ и уголовной ответственности по ст. ст. 207.1 и 207.2 УК РФ заключается в лице, привлекаемом к ответственности: административная ответственность установлена только для юридических лиц, а граждане, в том числе должностные лица и руководители юридического лица, могут быть привлечены к уголовной ответственности. При этом привлечь к уголовной ответственности за фейки можно лишь за деяния, совершенные после 1 апреля 2020 года - после вступления в силу закона, вводящего статьи о распространении фейков в УК. "При этом обязательным условием ответственности по статье 207.2 УК РФ является наступление общественно опасных последствий, состоящих в причинной связи с такими действиями", - подчеркивается в обзоре.

Поправки в Уголовный кодекс

1 апреля президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс РФ о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение гражданами заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям. Соответствующий закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации на внеочередном пленарном заседании.

Согласно этим изменениям в законодательство, за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности вред здоровью человека, вводится наказание в виде штрафа в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев либо в виде исправительных работ до года, принудительных работ или лишения свободы до трех лет.

Если распространение фейков привело по неосторожности к смерти человека или иным тяжким последствиям, речь будет идти о штрафе в размере до 2 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет, исправительных работах на срок до двух лет, принудительных работах или лишении свободы на срок до пяти лет.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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