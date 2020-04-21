Опрос: четверть россиян помогала окружающим во время пандемии коронавируса

Согласно данным центра, на вопрос "что Вы лично делали для незнакомых или малознакомых людей за последний месяц?" положительно ответило 36% респондентов. "Самые распространенные виды помощи - покупка продуктов, вынос мусора и психологическая поддержка тех, кто оказался в самоизоляции в одиночестве. Последних по данным опроса 14%, а среди людей в возрасте 55 лет и старше доля достигает четверти", - говорится в результатах исследования.

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Каждый четвертый россиянин тем или иным способом помогал окружающим во время пандемии коронавируса, сообщается во вторник в результатах опроса Антикризисного социологического центра, имеющихся в распоряжении ТАСС.

По 9% опрошенных общались с незнакомыми людьми по телефону или скайпу и доставляли продукты тем, кто не может ходить за ними самостоятельно, 7% помогали вынести мусор тем, кто не может этого сделать, 6% помогали лишившимся дохода деньгами или продуктами. 1% респондентов обходил подъезд, чтобы выяснить, нужна ли кому-то помощь.

Молодежь 18-24 лет оказалась больше вовлечена во взаимопомощь. По результатам исследования, "если среди всех опрошенных 64% не помогали никому с момента начала кризиса, то среди самых молодых участников эта доля составляет 56%". Молодые люди также чаще помогают не только родственникам, но и соседям, а также посторонним в качестве волонтеров.

65% опрошенных считают, что в первую очередь нуждающимся должны организовать помощь органы социальной опеки. По 8% считают, что делать это должен старший по дому или подъезду, или же соседи, 4% - товарищество собственников жилья (ТСЖ), 3% - другие организации. 12% затруднились ответить на этот вопрос. При этом только каждый четвертый житель многоквартирных домов (24%) знаком со старшим по подъезду или дому, только 5% отметили, что в их домах есть инициативные люди, которые организуют помощь, и 6% - что в их доме сразу узнают, если кому-то требуется поддержка.

18% опрошенных, получивших выплаты в рамках мер поддержки населения, введенных на период пандемии коронавируса, заявили о том, что столкнулись с трудностями при их получении. Самая распространенная из них - трудности со сбором документов (10%). Она также оказалась наиболее распространенной причиной того, что выплаты не были получены - об этом заявили 16% тех, кто не получил выплат. Всего среди опрошенных получили поддержку 15% тех, кого авторы опроса выделили в льготные категории (согласно его результатам, "не все люди, которые выделены? в льготные категории, действительно подходят под действие мер").

В целом, по данным исследования, те или иные эффекты экономического кризиса уже затронули 67% опрошенных, у 49% существенно сократился семейный доход. С негативными проявлениями на рынке труда столкнулись 68% респондентов из числа тех, кто работал на начало пандемии.

Об опросе

Объем выборки - 1 тыс. респондентов. Данные репрезентируют онлайн-аудиторию РФ в возрасте старше 18 лет в городах с населением более 100 тыс. человек по полу, возрасту, федеральному округу и размеру населенного пункта. Сбор данных проводился 2-3 апреля.

Социологический антикризисный центр запущен в апреле 2020 года по инициативе исследовательской компании OMI (Online Market Intelligence), специализирующейся на интернет-исследованиях с собственной онлайн-панелью респондентов в России, Украине, Казахстане и Белоруссии численностью более 1 млн человек, и Центра социального проектирования "Платформа", специализирующегося на консалтинге и проектах в области общественных и корпоративных процессов. Цель центра - более глубокое осмысление тех общественных изменений, которые происходят в том числе в связи с пандемией коронавируса.