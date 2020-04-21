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Проект "Цифровой прорыв" запускает бесплатный образовательный IT-курс для девушек

Курс стартует 27 апреля

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Бесплатный образовательный курс для девушек по IT-технологиям открывается с 27 апреля в рамках конкурса "Цифровой прорыв". Об этом сообщила во вторник пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

"Девушки принимали активное участие в первом сезоне "Цифрового прорыва", но гендерное распределение было очень далеко от равновесия. Участниц, а тем более команд с исключительно женским составом, было заметно меньше, чем участников мужского пола. Чтобы расширить аудиторию и помочь девушкам заявить о себе, мы и запускаем онлайн-марафон, который стартует 27 апреля", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова.

В пресс-службе уточнили, что образовательный марафон направлен на разрушение стереотипов об исключительно мужских и женских профессиях.

По данным организаторов, курс будет проходить с 27 апреля по 31 мая на онлайн-платформе www.goitgirls.ru и посвящен ключевым направлениям развития карьеры в сфере информационных технологий. Образовательный блок состоит из восьми занятий, которые позволят участницам познакомиться и оценить ключевые IT-профессии. "Участницы смогут разобраться в процессе разработки IT-продукта, узнать о наиболее актуальных методах управления проектом и продуктом, попробовать себя в дизайне, подружиться с новыми технологиями и программированием", - говорится в пресс-релизе.

"В IT-отрасли сейчас происходят колоссальные изменения. Вместе с огромной нагрузкой и новыми вызовами перед отраслью открываются интересные перспективы. И в связи со стремительным ростом потребность в качественных специалистах будет только расти. Подготовка качественных кадров, профориентация молодых специалистов, поддержка молодых проектов выходит на первый план и становится базисом для развития всей экономики России", - отметил директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса "Цифровой прорыв" Сергей Плуготаренко.

Конкурс "Цифровой прорыв" входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

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