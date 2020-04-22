Как Ленин увольнял Сталина. Нажатием клавиш пишущей машинки

Власть без ее внешних атрибутов. Скромный быт, но за ним полномочия, позволявшие держать в повиновении миллионы. 22 апреля исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина — теоретика коммунистической мысли и создателя Советского Союза, а еще человека, все имущество которого без изъятий досталось государству. Именно поэтому повседневная жизнь Ленина известна в наши дни так полно. Вместе с сотрудниками Государственного исторического музея (ГИМ) вспоминаем, что в буквальном смысле осталось после смерти основателя партии. Непритязательные с виду вещи Ленина — отражение его харизмы. И по сей день в манере одеваться коммунистических лидеров Дальнего Востока угадывается влияние первого в истории вождя мирового пролетариата. Эта скромность притягательна, но у нее есть и оборотная сторона — готовность заставить жить скромно и всех остальных. Сталину здесь не место Пишущая машинка "Космополит" — могущественный инструмент в руках Владимира Ильича Ленина. Последние статьи вождя мирового пролетариата отпечатаны стенографистами под диктовку именно на ней. Нажатием клавиш Ленин мог изменить ход истории, если задавался такой целью. В декабре 1922 года Ленин диктовал послание к съезду и стенографисты печатали его на "Космополите". Восходящей звезде партии Иосифу Сталину эпистола Ленина едва не стоила карьеры. "Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. С другой стороны, тов. Троцкий […] отличается не только выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела", — записали за Лениным.

В январе 1923 года Ленин возвращается к той же теме и продолжает диктовку. "Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека". В шаге от кадровой революции (вождь пролетариата дал нелестную оценку и другим своим сподвижникам) Ленин остановился. В 1923 году его настиг очередной инсульт. Воспользовавшись передышкой, партийные лидеры сами решали, принять им соображения Ленина в расчет или нет. Сталин предложил подать в отставку, но его уговорили остаться. Он задержался у власти до 1953 года. От яда кураре до бочки из-под смолы

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Другая историческая развилка, связанная с Лениным, прошла прямо через демисезонное пальто вождя со скоростью пули. Советский лидер оказался между жизнью и смертью после того, как в 1918 году покушение на него устроили социалисты-революционеры. По словам ответственного за теракт Григория Семенова, их подвело незнание химии: пули, смоченные ядом кураре, не должны были оставить Ленину шансов, однако при высокой температуре в стволе пистолета утратили свои отравляющие свойства. Непосредственную вину за попытку убийства советская власть возложила на сторонницу Семенова Фанни Каплан. Ее расстреляли, а тело, затолкав в бочку из-под смолы, облили бензином и сожгли у стен Кремля.

Однако в деле о покушении Каплан не вышло поставить точку. Пулю из тела Ленина извлекли в 1922 году, и распространились слухи, что она не подходит к пистолету Каплан по калибру. Возможно, террористке "помог" кто-то другой, также метивший в Ленина? Например, кто-нибудь из эсеров? Стали сомневаться, стреляла ли Фанни вообще — ведь до этого она перенесла операцию на глазу. Скорее всего, точно прицелиться и выстрелить женщина не сумела бы, даже если бы попыталась.

В 1918 году Ленин выжил. Он даже сохранил у себя пострадавший предмет одежды. Как рассказала в разговоре с ТАСС сотрудница ГИМ Ольга Гранкина, "после ранения пальто аккуратно заштопали, и Ленин продолжал его носить". Многих впечатлила эта скромность. Однако ответом советской власти на покушение стала коллективная казнь ни в чем не повинных людей, взятых в заложники. Их расстрел назвали возмездием. На ткани пальто Ленина следы от попадания пуль, предвосхитившего начало репрессий, можно заметить и в наши дни. Ленин наращивает волосы

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Парик Ленина — знаменитый атрибут вождя — понадобился ему лишь однажды, но зато на самом переломном этапе жизни. Последние месяцы лета и сентябрь 1917 года лидер большевиков встретил на нелегальном положении: после неудачного восстания 3–4 июля его ожидал почти неминуемый арест. Ленина обвиняли не только в попытке захвата власти, но и в преступных связях с Германией. Факты о сотрудничестве Ленина и немецких властей вызвали в Петрограде бурю. Возмущенные патриоты требовали "вернуть Ленина назад кайзеру Вильгельму II", однако, чтобы это сделать, лидера большевиков еще нужно было найти. Спастись от преследования ему помогла перемена внешности. Глава РСДРП(б) срочно примерил себе парик, остановив выбор на светло-коричневом цвете, и убрал лишнюю растительность на лице. В обличье крестьянина, готовящегося к сенокосу, в спешке покинул столицу. Месяц Ленин провел в окрестностях Петрограда, затем его ожидало новое пристанище — Финляндия.

"Ленин уехал в Разлив и там скрывался. Для того чтобы оформить ему новые документы, было решено сбрить бороду и использовать парик. Фото в парике, без бороды было вклеено в удостоверение на имя рабочего Сестрорецкого завода Константина Петровича Иванова", — рассказала ТАСС Ольга Гранкина. Самоустранением Ленина не смогли воспользоваться его оппоненты — премьер Керенский и генерал Корнилов: они ввязались в конфликт друг с другом. Очень скоро благодаря их разладам Ленин получил возможность выйти из тени. Парик все это время хранился при нем как свидетельство изворотливости и жизненной удачи. Вещь и сегодня можно отыскать в коллекции ГИМ: поддельные волосы нашиты на колпак светло-розового цвета. С тех пор выдавать себя за пролетария вождю мирового пролетариата приходилось нечасто. Самому человечному человеку

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