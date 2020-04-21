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Пандемия коронавируса нового типа

Продуктовые наборы на Ставрополье получат более 54 тыс. школьников

Льготное питание предусмотрено для детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья, школьников из малообеспеченных и многодетных семей

СТАВРОПОЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят 54,9 тыс. продуктовых наборов школьникам в апреле 2020 года. Списки получателей помощи определены властями муниципалитетов, сообщили журналистам во вторник в краевом управлении по информационной политике.

Президент РФ Владимир Путин 25 марта в обращении к россиянам предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса.

"В общей сложности до 23 апреля в этом месяце будут розданы 54 900 продуктовых наборов для школьников, определенных муниципалитетами <…> Продуктовые наборы для школьников будут выдаваться семьям ежемесячно в период действия ограничительных мер в крае до наступления каникул", - говорится в сообщении.

Льготное питание получают дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, школьники из малообеспеченных и многодетных семей. Стоимость продуктового набора превышает 700 рублей, в него вошли мука, растительное масло, крупы и макароны, молоко, рыбные консервы, сахар, чай, печенье, сгущенка, шоколад и сок.

Кроме того, на Ставрополье продуктовые наборы получают все пожилые люди старше 65 лет, у которых размер пенсии не превышает прожиточный минимум. Также волонтеры разносят помощь одиноким материям и другим категориям граждан.

В Ставропольском крае за последние сутки коронавирус был обнаружен у 22 пациентов, с начала пандемии в крае зарегистрировано 266 случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся восемь пациентов, 41 человек находится в состоянии средней степени тяжести. За все время в крае после выздоровления выписаны из больниц 37 человек, четверо скончались. Случаи коронавируса обнаружены практически во всех территориях края.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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