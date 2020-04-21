Главврач Боткинской больницы рассказал о процедуре подключения пациента к аппарату ИВЛ

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Перевод пациента с коронавирусом на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) и подключение его к специальному аппарату в реанимации не говорит о том, что он уже не сможет вернуться к самостоятельному дыханию и в скором времени умрет. Об этом сообщил главный врач инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" ведущая Ольга Скабеева задала Гусеву вопрос о том, является ли для пациента фатальным, если его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и перевели в реанимацию.

"Нет, совершенно не согласен. Мы практически каждый день одного-двух пациентов снимаем с аппарата ИВЛ, переводим на самостоятельное дыхание, ну и, к сожалению, одного-двух пациентов мы переводим на искуственную вентиляцию легких. Это процесс достаточно динамичный", - сказал Гусев.

Гусев отметил, что у врачей есть специальные протоколы лечения, когда они уменьшают режимы вентиляции легких, подготавливают пациента для самостоятельного дыхания и только потом отключают его от аппарата.

Гусев также сообщил, что большинство заразившихся коронавирусом, которые лечатся в больнице имени Боткина, находятся в удовлетворительном состоянии. "Порядка 5% у нас тяжелых пациентов из всех. Легких конечно много, бессимптомных еще больше. Но мы с этой категорией пациентов дела не имеем - к нам [в больницу] привозят пациентов от среднетяжелой стадии и выше", - отметил главный врач медучреждения. Всего, по словам Гусева, в больнице имени Боткина сейчас находится 431 пациент, из них у 271 коронавирус уже подтвержден, оставшиеся пациенты ждут результатов анализов.