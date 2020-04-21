{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Главврач Боткинской больницы рассказал о процедуре подключения пациента к аппарату ИВЛ

Денис Гусев также уточнил, что существуют специальные протоколы лечения, которые подготавливают пациента к самостоятельному дыханию

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Перевод пациента с коронавирусом на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) и подключение его к специальному аппарату в реанимации не говорит о том, что он уже не сможет вернуться к самостоятельному дыханию и в скором времени умрет. Об этом сообщил главный врач инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" ведущая Ольга Скабеева задала Гусеву вопрос о том, является ли для пациента фатальным, если его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и перевели в реанимацию.

"Нет, совершенно не согласен. Мы практически каждый день одного-двух пациентов снимаем с аппарата ИВЛ, переводим на самостоятельное дыхание, ну и, к сожалению, одного-двух пациентов мы переводим на искуственную вентиляцию легких. Это процесс достаточно динамичный", - сказал Гусев.

Гусев отметил, что у врачей есть специальные протоколы лечения, когда они уменьшают режимы вентиляции легких, подготавливают пациента для самостоятельного дыхания и только потом отключают его от аппарата.

Гусев также сообщил, что большинство заразившихся коронавирусом, которые лечатся в больнице имени Боткина, находятся в удовлетворительном состоянии. "Порядка 5% у нас тяжелых пациентов из всех. Легких конечно много, бессимптомных еще больше. Но мы с этой категорией пациентов дела не имеем - к нам [в больницу] привозят пациентов от среднетяжелой стадии и выше", - отметил главный врач медучреждения. Всего, по словам Гусева, в больнице имени Боткина сейчас находится 431 пациент, из них у 271 коронавирус уже подтвержден, оставшиеся пациенты ждут результатов анализов.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Елизавета II отмечает свой день рождения в самоизоляции
Королева Великобритании попросила обойтись без артиллерийского салюта по случаю ее дня рождения впервые за 68 лет своего нахождения на престоле
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС