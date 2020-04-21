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Экс-главу Минтранса Нижегородской области поместили под домашний арест

Бывший министр обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями

ТАСС, 21 апреля. Суд изменил меру пресечения в отношении бывшего министра транспорта и автодорог Нижегородской области Вадима Власова, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, с заключения под стражу на домашний арест. Об этом сообщили журналистам во вторник в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Судом Нижнего Новгорода вынесено постановление об изменении меры пресечения в виде заключения под стражей на домашний арест в отношении бывшего министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области", - отметили в пресс-службе.

Экс-чиновник останется под домашним арестом до 24 июня.

Власов занимал должность министра транспорта и автодорог региона с декабря 2017 года по август 2019-го. Был уволен по собственному желанию. В ноябре 2019 года его задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями во время работы на посту министра, по решению суда он был помещен под стражу. Детали уголовного дела не раскрываются.

Теги
РоссияНижегородская область
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