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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Путин: резерв коек для борьбы с коронавирусом может не потребоваться, но его нужно иметь

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин надеется, что резервы койко-мест и оборудования для лечения больных с коронавирусом не потребуются, но создать такой резерв все равно нужно. Об этом он заявил во вторник на совещании с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, которое прошло в режиме видеосвязи.

"Мы понимаем, что этого [резервов койко-мест и оборудования] может не потребоваться, дай бог, что не потребуется, но в наличии это должно быть", - подчеркнул глава государства. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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