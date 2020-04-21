Путин: резерв коек для борьбы с коронавирусом может не потребоваться, но его нужно иметь

НОВО-ОГАРЕВО, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин надеется, что резервы койко-мест и оборудования для лечения больных с коронавирусом не потребуются, но создать такой резерв все равно нужно. Об этом он заявил во вторник на совещании с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, которое прошло в режиме видеосвязи.

"Мы понимаем, что этого [резервов койко-мест и оборудования] может не потребоваться, дай бог, что не потребуется, но в наличии это должно быть", - подчеркнул глава государства.