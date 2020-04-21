Калининградские врачи выявили коронавирус у полуторагодовалого ребенка

"За прошедшие сутки в области [подтверждено] шесть случаев [заражения] коронавирусной инфекцией. Среди заразившихся - ребенок, 1 год 8 месяцев, выявлен при госпитализации с диагнозом пневмония. [Его состояние] не вызывает на текущий момент опасений у медиков", - сообщили в штабе.

Инфекцию выявили также и у постояльца соцучреждения для пожилых людей и молодых инвалидов "Теплый дом" в городе Черняховске. "Это второй случай [заражения] в данном учреждении, выявлен в условиях изоляции в инфекционном стационаре", - уточнили в штабе. О первом подтвержденном случае заражения в "Теплом доме" сообщалось 18 апреля. После этого учреждение перевели в режим обсерватора, набрали новых сотрудников, а всех ранее работавших поместили в обсерватор и на самоизоляцию по месту жительства.

По информации регионального штаба, на 21 апреля в области на коронавирус обследовано 12 085 человек, выявлено 144 случая заражения, 42 человека выздоровели, один умер. Под медицинским наблюдением остаются 1 165 человек, в том числе 78 в условиях обсерватора.