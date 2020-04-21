WSJ: указ Трампа о приостановке иммиграции в США не затронет врачей и сезонных рабочих

ТАСС, 21 апреля. Действие исполнительного указа президента США Дональда Трампа о приостановке иммиграции в страну не будет распространяться на сотрудников сферы здравоохранения и сезонных рабочих, занятых в сельском хозяйстве. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По данным издания, иммигранты, которые уже находятся на территории США, не будут высланы из страны.

В то же время газета The New York Times отметила, что президентский указ, который будет подписан в ближайшие дни, может содержать временный запрет на выдачу новых разрешений на постоянное жительство в США (так называемых грин-карт) и рабочих виз.

Трамп в понедельник объявил в Twitter, что в связи с пандемией нового коронавируса намерен приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты. Других подробностей он не привел.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 787 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 42 тыс. человек.