{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Власти Петербурга рассказали, в каком случае могут ввести пропускной режим

Губернатор региона Александр Беглов отметил, что пропускной режим может быть введен в случае ухудшения эпидемиологической ситуации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил введения в городе пропускного режима в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Об этом он сообщил на заседании городского правительства.

"Мы разрабатываем несколько сценариев, которые могут развиваться в нашем городе. Все зависит от того, какая ситуация сложится. Если будем дисциплинированно соблюдать режим самоизоляции, то мы пройдем пик с минимальными потерями. А если этого не будет, у нас будут сложности, поэтому мы рассматриваем разные варианты - от средних, которые сейчас действуют в Петербурге, и это себя оправдывает, до самых жестких, вплоть до введения пропусков", - сказал Беглов.

Губернатор также сообщил, что более 100 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

"Сегодня в тяжелом состоянии находятся от коронавирусной инфекции 122 человека, от внебольничной пневмонии - 759. В реанимации 51 человек - от коронавирусной инфекции, 176 - от пневмонии. Подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 27 - это COVID-19 и 74 - пневмония", - рассказал он.

Беглов добавил, что с начала марта в Петербурге зафиксировали более 4,5 тыс. случаев заболевания внебольничными пневмониями, за сутки от этой болезни умер 21 человек. "У нас есть дефицит в средствах индивидуальной защиты для врачей, у нас есть дефицит в аппаратах искусственной вентиляции легких, пока мы справляемся, но уже подходим к красной черте, когда просто нам не хватит оборудования соответствующего, поэтому правительству Санкт-Петербурга необходимо время, передышка, когда мы подготовимся", - добавил губернатор.

Пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина также сообщила, что городские предприятия активно помогают городу в поставке и закупке средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования. Таким образом создается временной резерв для организации последующих поставок. Так, во вторник Средне-Невский судостроительный завод (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) передал медицинские материалы врачам больницы Святого Великомученика Георгия, которая начала принимать зараженных новым коронавирусом. "Коллективу учреждения передано более 5 тыс. комбинезонов, респираторов, медицинских масок", - говорится в сообщении.

 

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Режим ЧП в Грузии продлят до 22 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС