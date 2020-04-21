Власти Петербурга рассказали, в каком случае могут ввести пропускной режим

Об этом он сообщил на заседании городского правительства.

"Мы разрабатываем несколько сценариев, которые могут развиваться в нашем городе. Все зависит от того, какая ситуация сложится. Если будем дисциплинированно соблюдать режим самоизоляции, то мы пройдем пик с минимальными потерями. А если этого не будет, у нас будут сложности, поэтому мы рассматриваем разные варианты - от средних, которые сейчас действуют в Петербурге, и это себя оправдывает, до самых жестких, вплоть до введения пропусков", - сказал Беглов.

Губернатор также сообщил, что более 100 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

"Сегодня в тяжелом состоянии находятся от коронавирусной инфекции 122 человека, от внебольничной пневмонии - 759. В реанимации 51 человек - от коронавирусной инфекции, 176 - от пневмонии. Подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 27 - это COVID-19 и 74 - пневмония", - рассказал он.

Беглов добавил, что с начала марта в Петербурге зафиксировали более 4,5 тыс. случаев заболевания внебольничными пневмониями, за сутки от этой болезни умер 21 человек. "У нас есть дефицит в средствах индивидуальной защиты для врачей, у нас есть дефицит в аппаратах искусственной вентиляции легких, пока мы справляемся, но уже подходим к красной черте, когда просто нам не хватит оборудования соответствующего, поэтому правительству Санкт-Петербурга необходимо время, передышка, когда мы подготовимся", - добавил губернатор.

Пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина также сообщила, что городские предприятия активно помогают городу в поставке и закупке средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования. Таким образом создается временной резерв для организации последующих поставок. Так, во вторник Средне-Невский судостроительный завод (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) передал медицинские материалы врачам больницы Святого Великомученика Георгия, которая начала принимать зараженных новым коронавирусом. "Коллективу учреждения передано более 5 тыс. комбинезонов, респираторов, медицинских масок", - говорится в сообщении.