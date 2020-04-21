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Пандемия коронавируса нового типа

В Мурманской области поликлиники приостановили плановый прием пациентов

Экстренная медицинская помощь оказывается в полном объеме

МУРМАНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Поликлиники в Мурманской области приостановили плановый прием пациентов в связи с распространением коронавируса, но экстренная и неотложная помощь оказываются в полном объеме. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе региона.

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"В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции, оказание плановой медицинской помощи в поликлинике больницы КНЦ РАН, как и в других поликлиниках региона, приостановлено. Помощь амбулаторным пациентам оказывается на дому и в дистанционном режиме. Экстренная медицинская помощь оказывается в полном объеме", - говорится в сообщении.

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Министерства здравоохранения Мурманской области с 7 апреля 2020 года временно приостановлен плановый прием врачей - "узких" специалистов, за исключением неотложных состояний. Усилена дежурная служба медицинских работников, оказывающих неотложную помощь пациентам с ОРВИ и другими неотложными состояниями.

Ранее сообщалось, что коронавирус подтвержден у медперсонала поликлиники КНЦ РАН (Кольский научный центр Российской академии наук) в Апатитах Мурманской области, где выявлен первый очаг заражения в регионе. В штабе подтвердили факт заражения новым коронавирусом медработников, однако не уточнили число зараженных и их статус.

Поликлиника КНЦ РАН - структурное подразделение (филиал) Научно-исследовательского центра медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике, образованного в 2015 году путем интеграции структурного подразделения КНЦ РАН "Научно-исследовательский отдел медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике" и Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения Больница Кольского научного центра Российской академии наук (Больница КНЦ РАН).

По данным оперативного штаба, на вечер понедельника в регионе подтверждено 438 случаев заражения коронавирусом, 72 из них - в Кировско-Апатитской агломерации.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
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