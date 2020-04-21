{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Врач рассказал, что тяжелое течение COVID-19 может вызвать поражение сердечной мышцы

Находящимся на самоизоляции или карантине людям с болезнями сердца и сосудов следует больше двигаться, указал генеральный директор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Тяжелое течение вызванного новой коронавирусной инфекцией заболевания у пациента может приводить к поражению сердечной мышцы. При этом медики до конца не знают, как в дальнейшем это повлияет на сердце, сообщил генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава РФ Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов Сергей Бойцов.

На эту тему
В России число случаев заражения коронавирусом превысило 50 тыс.

"Коронавирусная инфекция тесно связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что тяжело чаще всего болеют люди старше 60-65 лет, а эта группа нередко имеет кардиологические заболевания. <...> У пациентов с тяжелым течением часто поражается мышца сердца. При этом мы не знаем, как будет протекать этот процесс в дальнейшем, после окончания острого периода: разовьется ли фиброз, будет ли это влиять на функцию сердца как насоса, будет ли это провоцировать аритмию", - сказал он в интервью, опубликованном во вторник на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом Бойцов отмечает, что пока нет однозначного ответа, может ли новая коронавирусная инфекция спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). "Инфекция новая, и опыт в ее лечении практически отсутствует", - пояснил он. Он также добавил, что врачи сталкиваются с вопросом, как правильно организовать лечение у пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у которого развивается инфекция. "Некоторые препараты и их комбинации вызывают нарушение сердечного ритма и другие осложнения", - добавил он.

Находящимся на самоизоляции или карантине людям с болезнями сердца и сосудов эксперт Минздрава советует стараться больше двигаться, а также снизить суточную калорийность рациона на 30%. "Я уверен, что даже на малой территории квартиры можно организовать пространство для физических нагрузок, эквивалентных 10 тыс. шагов. Занимайтесь гимнастикой, найдите те упражнения, которые вам подходят", - сказал он. Бойцов также призвал людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями ни при каких обстоятельствах самостоятельно не отменять терапию, прописанную лечащим врачом. "Если ситуация требует консультации со специалистом, то надо сразу отправиться в поликлинику, пока не наступило осложнение", - заключил он.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Режим ЧП в Грузии продлят до 22 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС