Врач рассказал, что тяжелое течение COVID-19 может вызвать поражение сердечной мышцы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Тяжелое течение вызванного новой коронавирусной инфекцией заболевания у пациента может приводить к поражению сердечной мышцы. При этом медики до конца не знают, как в дальнейшем это повлияет на сердце, сообщил генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава РФ Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов Сергей Бойцов.

"Коронавирусная инфекция тесно связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что тяжело чаще всего болеют люди старше 60-65 лет, а эта группа нередко имеет кардиологические заболевания. <...> У пациентов с тяжелым течением часто поражается мышца сердца. При этом мы не знаем, как будет протекать этот процесс в дальнейшем, после окончания острого периода: разовьется ли фиброз, будет ли это влиять на функцию сердца как насоса, будет ли это провоцировать аритмию", - сказал он в интервью, опубликованном во вторник на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом Бойцов отмечает, что пока нет однозначного ответа, может ли новая коронавирусная инфекция спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). "Инфекция новая, и опыт в ее лечении практически отсутствует", - пояснил он. Он также добавил, что врачи сталкиваются с вопросом, как правильно организовать лечение у пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у которого развивается инфекция. "Некоторые препараты и их комбинации вызывают нарушение сердечного ритма и другие осложнения", - добавил он.

Находящимся на самоизоляции или карантине людям с болезнями сердца и сосудов эксперт Минздрава советует стараться больше двигаться, а также снизить суточную калорийность рациона на 30%. "Я уверен, что даже на малой территории квартиры можно организовать пространство для физических нагрузок, эквивалентных 10 тыс. шагов. Занимайтесь гимнастикой, найдите те упражнения, которые вам подходят", - сказал он. Бойцов также призвал людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями ни при каких обстоятельствах самостоятельно не отменять терапию, прописанную лечащим врачом. "Если ситуация требует консультации со специалистом, то надо сразу отправиться в поликлинику, пока не наступило осложнение", - заключил он.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.