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Международную олимпиаду по математике в Петербурге перенесли на сентябрь

Она должна была пройти с 8 по 18 июля

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о переносе на сентябрь Международной математической олимпиады, которая должна была пройти в июле в Российском государственном педагогическом университете (РГПУ) имени А. И. Герцена в Санкт-Петербурге. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Олимпиада должна была пройти с 8 по 18 июля, однако, согласно документу, она состоится с 16 по 26 сентября.

Международная олимпиада по математике проводится с 1959 года. Она четыре раза проходила в Москве - в 1964, 1968, 1973 и 1992 годах. В Санкт-Петербурге олимпиада пройдет впервые.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияСанкт-Петербург
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