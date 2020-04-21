Международную олимпиаду по математике в Петербурге перенесли на сентябрь

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о переносе на сентябрь Международной математической олимпиады, которая должна была пройти в июле в Российском государственном педагогическом университете (РГПУ) имени А. И. Герцена в Санкт-Петербурге. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Олимпиада должна была пройти с 8 по 18 июля, однако, согласно документу, она состоится с 16 по 26 сентября.

Международная олимпиада по математике проводится с 1959 года. Она четыре раза проходила в Москве - в 1964, 1968, 1973 и 1992 годах. В Санкт-Петербурге олимпиада пройдет впервые.