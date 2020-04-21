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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: около 30% россиян рассчитывают в мае или летом отправиться в путешествие

При этом большинство жителей страны планируют провести майские праздники и лето дома или на даче

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Большинство россиян (57%) планируют провести майские праздники и лето дома или на даче (35%), при этом около 30% рассчитывают все-таки совершить путешествие по России или за рубеж в этот период. Соответствующее исследование в рамках онлайн-конференции ТАСС представил во вторник директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Поездку в другой город России в указанный период рассчитывают совершить 11%. Планируют отправиться в Крым 4% опрошенных, на Черноморское побережье Кавказа - 6%. Поехать в другие страны за пределами бывшего СССР рассчитывают 3%, в пределах бывшего СССР, в том числе Прибалтику, - 2% и 1% соответственно. Таким образом, порядка 30% опрошенных в апреле планировали поездку куда-либо на майские праздники или на лето, отмечается в материалах ВЦИОМ.

Среди внутрироссийских направлений в топ-3 вошли Краснодар, Петербург, Алтай, среди стран ближнего зарубежья наиболее популярными стали Абхазия, Белоруссия, Армения, среди стран дальнего зарубежья - Турция, ОАЭ, Египет.

ВЦИОМ проводил аналогичные исследования в марте и апреле. Большинство россиян (72%) в апреле ответили, что их планы на отдых в мае или летом не менялись в течение последних двух месяцев, у 26% менялись, остальные затруднились ответить. В марте о том, что их планы не менялись, заявил 81% опрошенных, об изменении планов заявили 17%.

В апреле основными причинами изменений планов на отдых стали коронавирус (50%), карантин (34%), запрет на выезд (11%). В марте на первом месте также был коронавирус (55%), курс доллара и евро по отношению к рублю беспокоил 17%, запрет на выезд - 13%.

ВЦИОМ опросил по телефону 1 600 совершеннолетних россиян, охват составил не менее 80 регионов, 500 городов и поселков городского типа, 100 сел. Можно было выбрать несколько вариантов ответа. Погрешность составляет 2,5%.

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