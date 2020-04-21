{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: уровень смертности в Англии и Уэльсе достиг 20-летнего максимума

С 3 по 10 апреля было зарегистрировано 18,5 тыс. смертей

ТАСС, 21 апреля. Показатели смертности в Англии и Уэльсе выросли на фоне распространения новой коронавирусной инфекции почти вдвое, достигнув 20-летнего максимума. Об этом во вторник сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на данные Национальной статистической службы (ONS).

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Так, с 3 по 10 апреля было зарегистрировано 18,5 тыс. смертей, что примерно на 8 тыс. больше, чем обычно в это же время года. Более 6,2 тыс. летальных исходов были связаны с заражением людей коронавирусом, при этом 15% из них умерли вне лечебных учреждений. Эксперты ONS также отмечают увеличение показателя смертности за счет не связанных с эпидемией факторов, что может свидетельствовать о косвенном воздействии карантинных мер на здоровье человека.

По данным, обнародованным британским Минздравом 20 апреля, к настоящему времени в стране проведено более 500 тыс. анализов на новый коронавирус (включая повторные), выявлено почти 125 тыс. случаев заражения. Число летальных исходов превысило 16,5 тыс. По признанию представителей Минздрава, еще около 1,5-2 тыс. случаев смерти, произошедших вне больниц, могут оставаться неучтенными в официальной статистике ведомства.

Теги
ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Ленинградской области зафиксировали 16 случаев заболевания корью
Десять заболевших - дети
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС