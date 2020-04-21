СМИ: уровень смертности в Англии и Уэльсе достиг 20-летнего максимума

ТАСС, 21 апреля. Показатели смертности в Англии и Уэльсе выросли на фоне распространения новой коронавирусной инфекции почти вдвое, достигнув 20-летнего максимума. Об этом во вторник сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на данные Национальной статистической службы (ONS).

Так, с 3 по 10 апреля было зарегистрировано 18,5 тыс. смертей, что примерно на 8 тыс. больше, чем обычно в это же время года. Более 6,2 тыс. летальных исходов были связаны с заражением людей коронавирусом, при этом 15% из них умерли вне лечебных учреждений. Эксперты ONS также отмечают увеличение показателя смертности за счет не связанных с эпидемией факторов, что может свидетельствовать о косвенном воздействии карантинных мер на здоровье человека.

По данным, обнародованным британским Минздравом 20 апреля, к настоящему времени в стране проведено более 500 тыс. анализов на новый коронавирус (включая повторные), выявлено почти 125 тыс. случаев заражения. Число летальных исходов превысило 16,5 тыс. По признанию представителей Минздрава, еще около 1,5-2 тыс. случаев смерти, произошедших вне больниц, могут оставаться неучтенными в официальной статистике ведомства.