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Кабмин одобрил бессрочное продление льготы для сирот при поступлении в вузы

Согласно действующему законодательству, срок ее действия должен был истечь в 2021 году

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала при условии доработки законопроект о бессрочном продлении права детей-сирот на бюджетные места в вузах в рамках квоты. Об этом говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

Согласно действующему законодательству, срок действия льготы должен был истечь в 2021 году. Авторами инициативы выступили депутаты-единороссы Алексей Кобилев и Ольга Окунева. Законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон "Об образовании", бессрочно закрепив особое право детей-сирот при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в проекте отзыва кабмина.

Незначительные замечания касаются, в частности, избыточности предлагаемой законопроектом конкретизации возраста лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (до 23 лет). "В соответствии со статьей 1 федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", указанная категория включает лиц в возрасте от 18 до 23 лет", - напоминают в кабмине.

По действующему закону об образовании, квота 10% от общего количества бюджетных мест распространяется на детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства и людей, которые приобрели инвалидность, получив травмы на военной службе. Для зачисления в вуз им необходимо набрать на вступительных экзаменах минимальное количество баллов.

Госдума в декабре 2018 года приняла закон, продлевающий до 1 января 2021 года действие нормы закона "Об образовании" о праве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поступать в вуз за счет бюджета в пределах установленной квоты при успешном прохождении вступительных испытаний. Как отмечала замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Ольга Баталина, эта льгота - "реальная возможность для таких детей получить высшее образование, востребованную профессию". По ее словам, большая часть детей-сирот выбирает именно этот путь поступления в вузы.

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