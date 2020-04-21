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Пандемия коронавируса нового типа

Опрос: россияне ждут улучшения диалога между властями и обществом после пандемии

В числе менее ожидаемых перемен - переход на удаленную работу там, где это возможно
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Улучшение диалога между властями и обществом, а также возросшее уважение к профессии врача должны стать итогом окончания пандемии коронавируса в России, свидетельствуют опубликованные во вторник данные опроса, который провел сайт стопкоронавирус.рф.

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В России число случаев заражения коронавирусом превысило 50 тыс.

"На выбор предлагалось несколько вариантов ответов: рост уважения к профессии врача, рост взаимопомощи между людьми, улучшение диалога власти и граждан, переход многих сфер в онлайн (образование, культура, фитнес), переход на удаленную работу там, где это возможно, а также развитие внутреннего туризма. Респонденты имели возможность выбрать сразу несколько позиций, и места в рейтинге распределились следующим образом: улучшение диалога власти и граждан (51-55% ответов), рост уважения к профессии врача (20-40% ответов) и рост взаимопомощи между людьми (12-35%)", - говорится в сообщении.

В числе менее ожидаемых перемен россияне назвали переход на удаленную работу там, где это возможно, переход некоторых сфер деятельности в онлайн и рост путешествий по России, свидетельствуют результаты опроса.

Опрос проводился с 16:00 20 апреля до 9:00 21 апреля в группе стопкоронавирус.рф в социальной сети "Вконтакте", каналах Viber и Telegram. Общее число проголосовавших - более 180 тыс. человек. Разброс результатов показан в зависимости от площадки опроса, при этом три самых популярных ответа совпали во всех соцсетях.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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