Сегежский ЦБК приобретет для больницы в Карелии защитные костюмы

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 апреля. /ТАСС/. Центральная районная больница карельского города Сегежи, которая занимает второе место по количеству подтвержденных случаев коронавируса в регионе после Петрозаводска, получит новое оборудование, специальные защитные костюмы для работы с зараженными пациентами, а также две новые кареты скорой помощи. Средства в размере 18 млн рублей на укрепление материальной базы районной больницы в период коронавирусной пандемии выделило градообразующее предприятие Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат (СЦБК, входит холдинг Segezha Group корпорации АФК "Система"), сообщили в пресс-службе предприятия.

По последним данным республиканского оперштаба, в Карелии подтверждены 30 случаев коронавирусной инфекции, из которых 18 зафиксированы в Петрозаводске, по пять - в Сегежском и Питкярантском районах. Указом главы республики с 19 апреля и до снятия режима повышенной готовности в регионе въезд в Сегежу закрыт, кроме как для местных жителей и тех, кто должен быть в городе по работе.

"По итогам переговоров с главным врачом Сегежской ЦРБ Валентиной Генераловой для больницы закупается дополнительное оборудование на общую сумму около 18 млн рублей. В ближайшие дни в распоряжение медиков поступят два автомобиля скорой помощи, <…> два стационарных ИВЛ для размещения в палатах. <…> Впервые будут поставлены два транспортировочных бокса, 20 защитных костюмов многоразового и два изолирующих костюма биологической и химической защиты (изолирующие скафандры для работы с ООИ EBO-10)", - рассказали в пресс-службе.

18 млн рублей потратят на закупку двух карет скорой помощи, что позволит увеличить парк экстренной медслужбы с восьми до 10 машин. Приобретут два новых стационарных аппарата ИВЛ, а также пять мониторов пациента с сенсорным экраном для контроля состояния тяжелобольных.

Кроме того, в больнице впервые появятся некоторые средства и оборудование для защиты от инфекций медперсонала. На баланс Сегежской ЦРБ поступят два транспортировочных бокса с автономной вентиляцией, которые позволят перемещать пациентов без угрозы распространения коронавируса. Медики получат 20 многоразовых защитных противочумных костюмов и два изолирующих костюма биологической и химической защиты - изолирующие скафандры - для работы с людьми, в том числе имеющих диагноз COVID-19.

"Наряду с этим Сегежским ЦБК уже оказано техническое содействие в оборудовании палаты для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию - изготовлен ящик под кислородные баллоны и поставлены медные трубы для монтажа инфекционных боксов", - уточнили в пресс-службе.